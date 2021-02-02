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ВВП России рекордно упал за последние 11 лет

02.02.21 16:36 , Бизнес Цензор
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Экономика России, по предварительным данным, сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении, столкнувшись с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, а также резким падением спроса на нефть.

Согласно данным Росстата, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн рублей, передает РБК.

Как отмечает агентство, оценка статистического ведомства оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и российских и международных экономистов. Минэкономразвития РФ ожидало спада экономики России по итогам прошлого года на 3,8%, Банк России – на 4-5%.

В то же время торможение экономики в прошлом году стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал по итогам 2009 года – на 7,8%, следует из данных Росстата.

Напомним, с 2013 года максимальный темп роста ВВП России не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты РФ, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%.

По прогнозу МВФ, среднесрочный потенциальный рост ВВП России составляет 1,6%, что, по мнению экспертов международной организации, является низким показателем для экономики, обладающей таким уровнем доходов на душу населения, как в России.

МинПром

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