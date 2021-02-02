У Укрэнерго нет оснований ограничивать импорт электроэнергии из РФ У оператора системы передач компания "Укрэнерго" нет оснований ограничивать импорт/экспорт электроэнергии, в том числе той, импорт которой был возобновлен 1 февраля 2021 года из России.



Как передает Укринформ, об этом сообщили на сайте НЭК "Укрэнерго" со ссылкой на Закон Украины "О рынке электрической энергии", который был принят в 2017 году, и Заключительные и переходные положения к закону, которые утратили силу с 1 января 2021 года.



"Указанных в Законе оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности сейчас не существует", - отметили в "Укрэнерго".



В "Укрэнерго" подчеркивают, что, согласно ч.11 ст.38 Закона Украины "О рынке электрической энергии", оператор системы передач (ОСП) должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.



Согласно ч.9 ст.38 Закона, ограничения коммерческих обменов (импорта/экспорта электроэнергии) могут применяться только в аварийных ситуациях, а согласно ч.12 ст.38 ОСП имеет право ограничивать доступную пропускную способность исключительно в случаях нарушения операционной безопасности энергосистемы, отметили в компании.



Также подчеркивается, что, согласно Заключительным и переходным положениям Закона Украины "О рынке электрической энергии", полномочия НКРЭКУ аннулировать результаты аукционов на доступ к межгосударственным сечениям со странами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, ограничивались лишь периодом 2020 года.



"Поэтому с 1 января 2021 года утратили силу положения постановления НКРЭКУ №766 от 8.04.2020 г., которыми были отменены результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году. Ввиду изложенного и в соответствии с требованиями Закона "О рынке электрической энергии", НЭК "Укрэнерго" возобновило аукционы на доступ к межгосударственным сечениям в 2021 году", - пояснили в "Укрэнерго".



Как сообщалось, 1 февраля с 12.00 до 15.00, а также с 20.00 до 21.00 Украина начала осуществлять импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. Согласно данным суточных аукционов ЧАО "НЭК "Укрэнерго", поставки осуществляет ООО "ОНК-ГРУП".



Ранее в "Укрэнерго" уже заявляли, что с 1 января 2021 года утратили силу положения постановления НКРЭКУ, которыми были отменены результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году.



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