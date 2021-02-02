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На Укрзализныце раскрыли схему фиктивного ремонта составов

02.02.21 14:52 , Бизнес Цензор
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Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов АО "Укрзализныця" для эксплуатации железнодорожных путей. Об этом говорится в сообщении СБУ.

По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого "ремонта" создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов АО "Укрзализныця". В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. Зато подвижной состав продолжали эксплуатировать в технически неисправном состоянии, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.

СБУ инициировала в пределах досудебного расследования, соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и нанесение ущерба "Укрзализныце".

По материалам СБУ, в январе 2021 Киевская местная прокуратура №6 сообщила шесть подозрений фигурантам противоправной сделки по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Обвинительные материалы направлены в Печерский районный суд Киева.

МинПром

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