Производители арматуры и катанки вынуждены снижать цены Несмотря на продолжающееся снижение цен на арматуру и катанку покупатели все еще занимают выжидательную позицию. Под давлением негативных ожиданий в феврале производители большинства регионов вынуждено снизили котировки на 20-60 долл. за последние две недели.



В последнюю неделю января внутренние цены на арматуру и катанку в Китае увеличились на 2-3 долл., до 674 долл./т exw и 695 долл./т exw с 13% НДС соответственно. Цены на экспортных направлениях китайские компании не снижают, пытаясь удерживать стоимость весенних отгрузок в диапазонах 615-635 долл./т fob по арматуре и 630-650 долл./т fob по катанке. На импортных рынках ЮВА текущие предложения по арматуре и катанке находятся в диапазонах 635-660 долл./т cfr и 640-675 долл./т cfr, что на 2,5 и 12,5 долл. ниже, чем неделей ранее. Покупатели не спешат заключать договора в ожидании прояснения тренда, выставляя встречные предложения по арматуре не выше 620 долл./т cfr.



Влияние таких негативных факторов как слабый спрос, высокие складские запасы и ожидание ценовой коррекции вслед за спадом цен на лом привело к неустойчивой ситуации на рынках MENA. Ключевые производители в Саудовской Аравии и ОАЭ приняли решение сохранить цены на арматуру в феврале на прежнем уровне 740-750 долл./т с доставкой. Однако на рынке преобладают пессимистические ожидания из-за ожидаемого слабого спроса в феврале, поэтому большинство трейдеров будут вынуждены пойти на уступки для реализации продукции. Текущий уровень цен на арматуру на импортном рынке в последнюю неделю января снизился на 10-15 долл., до 635-650 долл./т cfr.



Падение внутренних и импортных цен на лом негативно повлияло на цены на арматуру и катанку в Турции, которые быстрыми темпами снижаются. Котировки арматуры на внутреннем рынке за последнюю неделю опустились на 35 долл., до 589-620 долл. /т exw, стоимость катанки снизилась на 20 долл., до 710-720 долл./т exw. На экспортных направлениях диапазон предложений по арматуре от турецких компаний за неделю снизился на 25-30 долл., до 605-620 долл./т fob. Котировки катанки варьировались в диапазоне 700-720 долл./т fob, а к концу недели поступали сообщения о снижении предложений до 690-700 долл./т fob.



В последнюю декаду января предложения арматуры и катанки на вторичном рынке Украины варьировались в диапазонах 18500-20570 грн/т и 19580-21725 грн/т без НДС, склад продавца. Однако после разворота экспортных цен и усиления конкуренции с дешевым импортом из Беларуси реальные сделки на внутреннем рынке заключались в основном у нижней границы ценовых диапазонов, соответственно по 656 долл./т для арматуры и 695 долл./т для катанки.



Согласно прогнозам аналитиков "Укрпромвнешэкспертизы" экспортные котировки арматуры и катанки в портах Черного моря в первые недели февраля снизятся еще на 15-30 долл. от текущего уровня под влиянием падения цен на лом и ухудшение конъюнктуры на региональных рынках. В феврале нисходящий тренд на внутреннем рынке Украины, скорее всего, сохранится. Этому будут способствовать избыточные складские запасы дешевого проката, закупленного в декабре, а также усиление давления на котировки из-за спада цен на лом и заготовку.



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