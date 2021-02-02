Газпром отправил на экспорт рекордные объемы газа По предварительным данным, ПАО "Газпром" в январе текущего года добыло 47 млрд. куб. м газа, что на 6,4% превышает показатели в аналогичный период 2020 года.



Как следует из сообщения компании, в прошлом месяце "Газпром" увеличил отгрузку газа для стран дальнего зарубежья до 19,4 млрд. куб. м (45,4%). Данный результат является рекордным для января за всю историю экспортных поставок. Основными потребителями российской углеводородной продукции стали Германия, Италия, Турция, Франция, Нидерланды и Польша.



Кроме того, "Газпром" продолжает наращивать объемы экспорта в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В январе фактический объем на 2,5% превысил контрактные обязательства и в 2,9 раза — показатели в отчетный период 2020 года, однако точные сведения не конкретизируются.



В 2020 году "Газпром" экспортировал в КНР 4,1 млрд куб. м газа. Ожидается, что в текущем году поставки вырастут в два раза.



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