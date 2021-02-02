Неназванный инвестор вложит 2,5 млрд долл. в одного из крупнейших производителей лития в мире Китайская компания Tianqi Lithium, один из крупнейших производителей лития в мире, сообщила, что неназванный инвестор вложит 16 млрд юаней (2,5 млрд долл.) в капитал корпорации Chengdu Tianqi Industrial Group, которая контролирует Tianqi, владея 30% ее акций.



В конце прошлого года Tianqi Lithium, столкнувшаяся с большими финансовыми проблемами после покупки 25% акций чилийского производителя лития SQM за 4,1 млрд долл. в 2018 г. накануне падения мировых цен на этот металл, продала 49% своего австралийского подразделения компании IGO за 1,4 млрд долл. Также компании удалось продлить сроки уплаты займов на сумму 3 млрд долл.



Предполагается, что новая инвестиция позволит Tianqi Lithium расплатиться с долгами и получить средства на развитие. При этом мировой рынок лития, похоже, переходит от спада к росту благодаря расширению производства электромобилей и аккумуляторов для них в Евросоюзе, Китае и США.



По оценкам компании Benchmark Mineral Intelligence (BMI), в текущем году на мировом рынке лития будет наблюдаться превышение спроса над предложением в размере около 6 тыс. т. В 2020 г. рынок был примерно сбалансированным.



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