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Украина ожидает получить три транша от МВФ в размере 2,2 млрд долл.

02.02.21 13:15 , Укринформ
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В этом году Украина ожидает получить три транша от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму в около 2,2 млрд долл. США. Как передает Укринформ, об этом в интервью Reuters заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд SDR (0,72 млрд долл.) каждый. В этом году общая сумма (кредитов от МВФ - ред.) составит около 2,2 млрд долл. Остальное ожидаем в 2022 году", - сказал он.

К.Шевченко добавил, что сейчас продолжается работа миссии МВФ, и по результатам этой недели будет понятнее, какие договоренности будут достигнуты.

По его словам, правительство планирует в 2021 году выпустить еврооблигации на сумму около 2,2 млрд долл. США.

"Появился новый оптимизм на международных рынках. Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет Украину", - сказал глава НБУ.

МинПром

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