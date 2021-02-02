Ручное регулирование тарифов еще больше увеличит долги по ЖКХ – мнение Введение государственного регулирования цен на газ для населения породило очередную волну популизма в отрасли и в очередной раз поломало рыночные механизмы. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



По мнению политика, данные рыночные механизмы не были совершенными, но настраивались годами и худо-бедно тянули самую проблемную отрасль украинской экономики – жилищно-коммунальное хозяйство.



"В любой экономике мира ручное регулирование рыночных процессов (то есть применение популистских методов) всегда заканчивается убытками, - подчеркивает М.Магомедов. – Вопрос для кого: населения или предприятий ЖКХ, но в любом случае кто-то должен заплатить за сладкие обещания лучшей жизни. Это как закон сохранения массы в химии. Так и здесь: долги никуда не исчезают, они просто переходят из одной формы в другую и накапливаются. И в один прекрасный момент критическая масса долгов может вызвать коллапс всей отрасли и по цепочке – смежных отраслей, таких как ГМК и энергетика".



М.Магомедов считает, что из этой ситуации есть два выхода. "Первый - это расширение программы субсидирования и упрощение доступа к ней населения. Понимаю, что с точки зрения экономики, это не лучший выход, но лучшего просто нет. Чтобы не допустить масштабного кризиса неплатежей правительству следует в срочном порядке выделить дополнительные средства на субсидии украинцам. Мы должны еще до конца отопительного сезона попытаться урегулировать ситуацию с ростом долгов", - сказал он.



"Второй выход – возрождать экономику. Это приведет к росту заработных плат и пенсий, тогда тарифы для большинства перестанут быть обузой. А пока мы идем к лучшей жизни, нам необходимо субсидирование коммунальных тарифов. Это вопрос выживания, как для многих украинцев, так и для отрасли ЖКХ", - добавил М.Магомедов.



Напомним, из-за вызванного пандемией снижения уровня платежеспособности населения в Украине выросла задолженность по оплате коммунальных услуг. В декабре 2020 года долг вырос на 11,2 %, по сравнению с ноябрем, и составил 67,5 млрд грн.



МинПром



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