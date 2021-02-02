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Индийская JSW Steel расширяет металлургические мощности

02.02.21 12:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Индийская металлургическая компания JSW Steel сообщает, что планирует завершить проект расширения мощностей своего меткомбината Dolvi в штате Махараштра в конце марта текущего года.

Ввод в эксплуатацию доменной печи мощностью 4,5 млн т чугуна в год, нового конвертерного цеха и стана горячей прокатки на 5 млн т в год будет осуществлен в течение второго квартала. Запуск новых агрегатов увеличит производительность комбината до 10 млн. т в год, а совокупные мощности JSW Steel — до 23 млн т в год.

Проект стоимостью около 2 млрд долл. стартовал в начале 2017 г. Предполагалось, что новые мощности будут введены в строй в марте 2020 г., но наводнение осенью 2019 г. и эпидемия коронавируса привели к продлению сроков строительства на год.

Также к концу марта текущего года JSW планирует запустить новые производственные линии на своем втором меткомбинате Vijayanagar в штате Карнатака. Там вводятся в эксплуатацию фабрика окомкования производительностью 8 млн. т окатышей в год, стан холодной прокатки на 1,8 млн т в год и две линии непрерывного цинкования по 450 тыс. т в год.

На других своих предприятиях JSW планирует в текущем году ввести в строй мощности по выпуску 180 тыс. т оцинкованной стали и 830 тыс. т проката с полимерным покрытием в год. Также компания рассчитывает нарастить добычу железной руды на двух ГОКах, приобретенных в прошлом году.

МинПром

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