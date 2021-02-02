Разумков назвал развитие промышленности ключевым приоритетом работы Верховной Рады

Развитие украинской промышленности должно стать ключевым приоритетом работы парламента, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Именно промышленность даст нам возможность привлечь дополнительные инвестиции - как внутренние, так и внешние, а также создать условия для того, чтобы росло количество рабочих мест", - сказал он, выступая 2 февраля на открытии V сессии парламента.
По его словам, развитие промышленности также позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и обеспечить социальную защиту нуждающихся.
Напомним, 21 июля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".
7 декабря 2020 года Комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект №3739 "О локализации" ко второму чтению.
По оценкам экспертов, принятие законопроекта о локализации приведет к росту ВВП в среднесрочной перспективе почти на 4%, в перерабатывающей промышленности - на 10%, налоговые поступления в бюджет вырастут на 8,2%. Кроме того, будет создано около 62,5 тыс. и сохранено около 200-300 тыс. рабочих мест.