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Разумков назвал развитие промышленности ключевым приоритетом работы Верховной Рады

02.02.21 11:46
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Развитие украинской промышленности должно стать ключевым приоритетом работы парламента, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Именно промышленность даст нам возможность привлечь дополнительные инвестиции - как внутренние, так и внешние, а также создать условия для того, чтобы росло количество рабочих мест", - сказал он, выступая 2 февраля на открытии V сессии парламента.

По его словам, развитие промышленности также позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и обеспечить социальную защиту нуждающихся.

Напомним, 21 июля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" для создания предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".

7 декабря 2020 года Комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект №3739 "О локализации" ко второму чтению.

По оценкам экспертов, принятие законопроекта о локализации приведет к росту ВВП в среднесрочной перспективе почти на 4%, в перерабатывающей промышленности - на 10%, налоговые поступления в бюджет вырастут на 8,2%. Кроме того, будет создано около 62,5 тыс. и сохранено около 200-300 тыс. рабочих мест.

МинПром

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