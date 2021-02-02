Arvedi инвестирует около 227 млн евро в зеленую металлургию Италии Итальянская металлургическая компания Arvedi, второй по величине производитель стали в стране, сообщила, что инвестирует около 227 млн евро в ряд "зеленых" проектов на своих заводах в Триесте и Кремоне. Благодаря их реализации будет достигнуто сокращение выбросов углекислого газа.



В частности, компания направит 86 млн евро на установку линий цинкования и нанесения полимерного покрытия на заводе Servola в Триесте. Кроме того, 56 млн евро будет потрачено на строительство новой когенерационной энергетической установки на природном газе, которая заменит старую электростанцию, частично использовавшую доменный газ. В 2020 г. единственная доменная печь на заводе была выведена из эксплуатации.



На заводе Cremona компания инвестирует 53 млн евро в модернизацию электродуговой печи с целью перевода ее на 100%-е использование металлолома вместо смеси из лома и чугуна. Также на базе этого предприятия будет реализован проект стоимостью 32 млн евро по освоению производства высококачественной стали из лома, без использования чугуна.



Для реализации всех этих проектов Arvedi получит от государства грант на сумму 50 млн евро через государственную инвестиционную компанию Invitalia. Еще 700 тыс. евро предоставят компании региональные власти. Наконец, Arvedi сообщила о привлечении "зеленого" займа под гарантию SACE — итальянского агентства, специализирующегося на поддержке проектов, соответствующих европейской климатической политике.



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