Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Arvedi инвестирует около 227 млн евро в зеленую металлургию Италии

02.02.21 11:58 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Итальянская металлургическая компания Arvedi, второй по величине производитель стали в стране, сообщила, что инвестирует около 227 млн евро в ряд "зеленых" проектов на своих заводах в Триесте и Кремоне. Благодаря их реализации будет достигнуто сокращение выбросов углекислого газа.

В частности, компания направит 86 млн евро на установку линий цинкования и нанесения полимерного покрытия на заводе Servola в Триесте. Кроме того, 56 млн евро будет потрачено на строительство новой когенерационной энергетической установки на природном газе, которая заменит старую электростанцию, частично использовавшую доменный газ. В 2020 г. единственная доменная печь на заводе была выведена из эксплуатации.

На заводе Cremona компания инвестирует 53 млн евро в модернизацию электродуговой печи с целью перевода ее на 100%-е использование металлолома вместо смеси из лома и чугуна. Также на базе этого предприятия будет реализован проект стоимостью 32 млн евро по освоению производства высококачественной стали из лома, без использования чугуна.

Для реализации всех этих проектов Arvedi получит от государства грант на сумму 50 млн евро через государственную инвестиционную компанию Invitalia. Еще 700 тыс. евро предоставят компании региональные власти. Наконец, Arvedi сообщила о привлечении "зеленого" займа под гарантию SACE — итальянского агентства, специализирующегося на поддержке проектов, соответствующих европейской климатической политике.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:05
Ручное регулирование тарифов еще больше увеличит долги по ЖКХ – мнение
11:46
Разумков назвал развитие промышленности ключевым приоритетом работы Верховной Рады
11:43
Baowu хочет поглотить еще одного производителя стали в КНР
11:34
Строительство концессионных дорог поможет ГМК – Шпенов
11:27
Импорт э/энергии является предательством национальных интересов - Гриб
11:17
Покупатели китайской стали из Украины выиграли арбитраж в Сучжоу
10:40
Thyssenkrupp никак не решит, стоит ли объединяться с Liberty Steel
10:27
Госэкоинспекция и и промпредприятия должны стать партнерами, а не оппонентами - Магера
10:18
В Индии будут спасать малый бизнес от подорожания стали
09:51
Продажи новых автомобилей в январе снизились на 19%
09:38
Потребители стали в ЕС просят не продлевать импортные квоты
09:23
Европа ударными темпами опустошает свои ПХГ
08:56
В Конгрессе США считают, что экономика скоро вернется на докризисный уровень
08:04
Индия приостановила действие ряда пошлин на металлопрокат
01.02.21
18:01
В январе госбюджет перевыполнили на 6,5%
17:39
В Украине увеличился объем выполненных стройработ
17:14
Франция призывает Германию отказаться от Северного потока-2
16:59
На индийской АЭС смонтировано оборудование Электротяжмаша
16:15
Южный ГОК закрыл аглофабрику
15:42
Правительство рассматривает возможность ослабления карантина
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!