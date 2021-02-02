Строительство концессионных дорог поможет ГМК – Шпенов Строительство концессионных автодорог поможет украинскому горно-металлургическому комплексу. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что в 2021 году Мининфраструктуры запланировало объявить первые конкурсы на строительство дорог за частные средства. Всего запланировано построить 1400 км концессионных дорог. Первый этап охватывает 6 направлений: Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь-Полтава (М-03); Херсон-Николаев (М-14); Киев-Житомир-Ровно (М-06); Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19); Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11). В каждый проект планируется привлечь 200-350 млн долл. Инвестор будет обязан содержать дорогу на протяжении 20 лет и более. Стоимость инфраструктуры оплатит государство в рассрочку сроком 20-30 лет. За нарушения по содержанию дороги платежи будут уменьшаться пропорционально размеру штрафа.



"Подписавшись под такими обязательствами инвестор будет заинтересован в долговечности покрытия и рациональном использовании средств на строительство. В этом году начала действовать Государственная программа строительства дорог на 2021-2025 гг. Она предполагает увеличение доли цементобетонных автострад с использованием промышленных шлаков до 30% от общего числа. Очень важно, чтобы в обязательствах по строительству концессионных дорог было предусмотрено использование отходов украинского ГМК", - отмечает Д.Шпенов.



Он обратил внимание на то, что долговечность таких дорог в 5-6 раз выше чем асфальтных, а значит затраты на содержание ниже. Экономия на материалах значительно удешевит строительство и сэкономит сотни миллионов гривен бюджетных средств.



"Сырья в Украине более чем достаточно: на отвалах промпредприятий накопилось более 160 млн т шлаковых и 250 млн т золошлаковых материалов. Опытом использования шлаков в строительстве дорог может поделиться Мариуполь. Власти города уже несколько лет успешно сотрудничают с несколькими меткомбинатами", - рассказал нардеп.



МинПром



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