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Импорт э/энергии является предательством национальных интересов - Гриб

02.02.21 11:27
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Импорт электроэнергии из России и Беларуси является предательством национальных интересов. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

"В условиях, когда электрогенерирующих мощностей в Украине в два раза больше, чем потребления э/э – закупка электроэнергии за рубежом выглядит как издёвка. Мы в очередной раз решили вляпаться в очень плохую историю с весьма предсказуемыми последствиями! Кто-то чрезмерно упрямый никак не хочет усвоить давно пройденные уроки", - подчеркнула она.

В.Гриб отметила, что сегодня ежедневно на закупки электроэнергии за рубежом направляется по 15 млн грн, вместо того, чтобы вкладывать эти средства в украинских шахтёров, энергетиков и атомщиков.

По ее мнению, продление импорта электроэнергии приведет к простою шахт и электростанций. "Следом за счет демпинговых цен нас уничтожают как конкурентов. Затем мы гробим собственную генерацию и больше не можем производить электрическую энергию. А дальше, уничтожив наши мощности, наши иностранные партнеры повышают цены. Но у нас уже не будет альтернативы. И наступает энергетическая капитуляция", - предостерегает народный депутат.

В.Гриб также сообщила, что последнем заседании комитета по энергетике и ЖКХ парламенту было рекомендовано принять законопроект Алексея Кучеренко о праве НКРЭКУ запрещать импорт электроэнергии. "Я очень надеюсь, что он будет вынесен в зал и проголосован", - сказала она.

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