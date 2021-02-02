В Индии будут спасать малый бизнес от подорожания стали В понедельник правительство Индии заявило, что временно снимет антидемпинговые пошлины на некоторые виды металлопродукции, введенные в основном для Китая, после того, как скачок внутренних цен ударил по малым и средним производственным компаниям, создающим рабочие места.



В частности, будут отменены антидемпинговые пошлины на импорт прутков, прутков и плоского стального проката из легированной стали, покрытых или покрытых алюминием, или цинком. Изменения вступают в силу со вторника.



Помимо Китая, в число других крупных экспортеров стали в Индию входят Вьетнам и Южная Корея.



Индия также снизит таможенные пошлины на полуфабрикаты, плоский и сортовой прокат из нелегированной, легированной и нержавеющей стали до 7,5% с 10-12,5%.



"Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) и другие отрасли промышленности серьезно пострадали от недавнего резкого роста цен на сталь", - заявила министр финансов Нирмала Ситхараман в своем заявлении о бюджете, представленном парламенту.



Малые и средние предприятия обеспечивают более 30% производственных мощностей Индии и обеспечивают более 45% товарного экспорта страны.



Цены на сталь в стране выросли на 25% в течение ноября-декабря, что, по словам руководителей металлургических компаний, соответствует росту мировых цен и повышению цен на сырье, в первую очередь железную руду.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



