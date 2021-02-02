Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Госэкоинспекция и и промпредприятия должны стать партнерами, а не оппонентами - Магера

02.02.21 10:27
печать
размер текста:

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) и промпредприятия должны стать партнерами, а не оппонентами, объединенными достижением целей экологической стратегии Украины. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Если мы хотим применять по-настоящему европейские походы в организации системы экоконтроля, главной задачей ГЭИ должна стать профилактика нарушений, проведение разъяснительной работы, а также совместная с бизнесом подготовка проектов нормативных актов", - сказал он.

С.Магера напомнил, что ГЭИ утвердила план проверок предприятий на 2021 год. Первый в списке - Южный горно-обогатительный комбинат, проверка на котором начнется 8 февраля. В этом году также проинспектируют: ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", комбинат "Запорожкокс", Днепровский металлургический завод и Ингулецкий горно-обогатительный комбинат.

Он отметил, что официально целью проверок заявлен контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Кроме того, сказано, что проверки проводятся "для улучшения экологической ситуации и стимулирования промышленности к экологической трансформации". "Этот момент мне кажется удивительным, потому что ни разу проверки в нашей стране не способствовали стимулированию к технологическим новациям. Бизнес больше привык поборам, вымогательствам со стороны чиновников, а также "игре на руку" конкурентам", - подчеркнул политик.

"Контроль и стимулирование – эти понятия не могут быть для проверяющих органов синергетическими, - уверен С.Магера. – Контроль у нас обычно заканчивается штрафами и санкциями. Никого не интересует, есть ли у предприятия возможность внедрить дорогостоящие экотехнологии в сроки, предусмотренные чиновниками. Слишком широкие полномочия ГЭИ и практика "карательных" проверок создают прецеденты, когда инспекция выходит за рамки предмета проверки"

Поэтому, по мнению политика, сегодня нельзя допустить вынесения законопроекта № 4167 в зал парламента для голосований. "Если документ будет принят в нынешнем виде, ГЭИ придется повально штрафовать предприятия за невыполнение планов по экомодернизации. Это может привести к остановке производства, снижению объемов экспорта и поступлений валюты в страну. Кто выиграет от такой ситуации? То же самое касается и заявленных проверок. Они никогда не будут стимулировать бизнес, пока не изменится суть экологической политики", - уверен С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:51
Продажи новых автомобилей в январе снизились на 19%
09:38
Потребители стали в ЕС просят не продлевать импортные квоты
09:23
Европа ударными темпами опустошает свои ПХГ
08:56
В Конгрессе США считают, что экономика скоро вернется на докризисный уровень
08:04
Индия приостановила действие ряда пошлин на металлопрокат
01.02.21
18:01
В январе госбюджет перевыполнили на 6,5%
17:39
В Украине увеличился объем выполненных стройработ
17:14
Франция призывает Германию отказаться от Северного потока-2
16:59
На индийской АЭС смонтировано оборудование Электротяжмаша
16:15
Южный ГОК закрыл аглофабрику
15:42
Правительство рассматривает возможность ослабления карантина
15:12
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
15:01
Украинский бизнес настроен пессимистично
14:52
Профицит платежного баланса Украины упал втрое
14:33
Государственный Укрэксимбанк гордится своей убыточностью
14:17
Страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине
14:09
Запасы угля на украинских ТЭС в два раза ниже нормы
13:54
В феврале Украина будет получать электроэнергию из России
13:39
Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты как в Польше
13:34
Принятие законопроекта о выбросах приведет к остановке заводов - мнение
29.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!