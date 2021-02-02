Госэкоинспекция и и промпредприятия должны стать партнерами, а не оппонентами - Магера Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) и промпредприятия должны стать партнерами, а не оппонентами, объединенными достижением целей экологической стратегии Украины. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Если мы хотим применять по-настоящему европейские походы в организации системы экоконтроля, главной задачей ГЭИ должна стать профилактика нарушений, проведение разъяснительной работы, а также совместная с бизнесом подготовка проектов нормативных актов", - сказал он.



С.Магера напомнил, что ГЭИ утвердила план проверок предприятий на 2021 год. Первый в списке - Южный горно-обогатительный комбинат, проверка на котором начнется 8 февраля. В этом году также проинспектируют: ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", комбинат "Запорожкокс", Днепровский металлургический завод и Ингулецкий горно-обогатительный комбинат.



Он отметил, что официально целью проверок заявлен контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Кроме того, сказано, что проверки проводятся "для улучшения экологической ситуации и стимулирования промышленности к экологической трансформации". "Этот момент мне кажется удивительным, потому что ни разу проверки в нашей стране не способствовали стимулированию к технологическим новациям. Бизнес больше привык поборам, вымогательствам со стороны чиновников, а также "игре на руку" конкурентам", - подчеркнул политик.



"Контроль и стимулирование – эти понятия не могут быть для проверяющих органов синергетическими, - уверен С.Магера. – Контроль у нас обычно заканчивается штрафами и санкциями. Никого не интересует, есть ли у предприятия возможность внедрить дорогостоящие экотехнологии в сроки, предусмотренные чиновниками. Слишком широкие полномочия ГЭИ и практика "карательных" проверок создают прецеденты, когда инспекция выходит за рамки предмета проверки"



Поэтому, по мнению политика, сегодня нельзя допустить вынесения законопроекта № 4167 в зал парламента для голосований. "Если документ будет принят в нынешнем виде, ГЭИ придется повально штрафовать предприятия за невыполнение планов по экомодернизации. Это может привести к остановке производства, снижению объемов экспорта и поступлений валюты в страну. Кто выиграет от такой ситуации? То же самое касается и заявленных проверок. Они никогда не будут стимулировать бизнес, пока не изменится суть экологической политики", - уверен С.Магера.



МинПром



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