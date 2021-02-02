Продажи новых автомобилей в январе снизились на 19%

В январе 2021 года в Украине было зарегистрировано 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 19% меньше, чем в январе 2020 года, сообщает "Укравтопром".
Такое падение регистраций новых автомобилей в ассоциации называют ожидаемым и связывают, прежде всего, с усиленными карантинными ограничениями в работе автосалонов, которые действовали полмесяца, с 8 по 25 января.
Лучший результат на украинском рынке новых легковых авто в первый месяц года продемонстрировала японская марка Toyota. Второй по популярности стала марка Renault. Третье место в рейтинге марок у Skoda. На четвертой позиции - Kia. Замыкает пятерку лидеров Nissan.
Бестселлером января 2021 стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 430 регистраций.