Потребители стали в ЕС просят не продлевать импортные квоты Европейская ассоциация сервисных металлоцентров Eurometal обратилась к еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису с письмом, в котором призвали Европейскую комиссию не продлевать действие квот на импорт стальной продукции, срок действия которых истекает 30 июня.



Данное письмо, подписанное президентом Eurometal Фернандо Эстрадой (Fernando Espada) и управляющим директором Даниэлем Гинабером (Daniel Guinabert), представляет собой реакцию на недавнее послание от 12 стран Евросоюза и металлургической ассоциации Eurofer с предложением о продлении квот.



Как отмечает Eurometal, Еврокомиссия должна позаботиться об интересах потребителей стальной продукции, которые несут ущерб из-за дефицита проката в регионе и повышения цен на него. С начала июня прошлого года по конец января средний уровень внутренних котировок на горячекатаный прокат в ЕС поднялся почти на 50%. При этом разница в стоимости готового проката и металлургического сырья достигла рекордного значения.



В четвертом квартале 2020 г. видимое потребление листового проката в ЕС значительно возросло, тогда как импорт горячекатаных рулонов в ноябре составил всего 257,8 тыс. т, что стало минимальным показателем за последние восемь лет. При этом Европейская комиссия недавно установила антидемпинговые пошлины на турецкий горячекатаный прокат и начала расследование против российской "Северстали".



Правда, европейские специалисты замечают, что введение квот на импорт стальной продукции в ЕС было осуществлено в качестве реакции на американские стальные тарифы, установленные в марте 2018 г. И пока они остаются в силе, Еврокомиссия также будет предпринимать усилия по ограничению импорта стали.



МинПром



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