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Индия приостановила действие ряда пошлин на металлопрокат

02.02.21 08:04
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Правительство Индии объявило в понедельник о временном прекращении действия ряда антидемпинговых и компенсационных мер в отношении продукции, изготовленной металлургическими предприятиями Вьетнама, Китая и Южной Кореи. Решение принято с целью защиты малых и средних производственных компаний и призвано сгладить последствия скачка цен на внутреннем рынке стали (более чем на 25% в ноябре-декабре), сообщает Reuters.

Действие антидемпинговых пошлин приостановлено со 2 февраля по 30 сентября. Решение распространяется, в частности, на ряд наименований сортового проката из легированной стали, а также плоского проката с алюминиевым или цинковым покрытием.

Кроме того, Индия снижает размер таможенных пошлин на полуфабрикаты из различных сталей, используемые для изготовления линейных труб, мостов и в судостроении, с 12,5% до 7,5%. Для заготовки, применяемой при производстве рельсов и катанки, пошлины уменьшены с 10% до 7,5%, сообщает Bloomberg.

Переработчики металла освобождены от пошлины на металлолом до 31 марта 2022 года. Для переработчиков меди размер пошлин на медный лом снижен с 5% до 2,5%. Компенсационные пошлины временно отменены для ряда наименований нержавеющего проката, происходящего или импортируемого из КНР и Индонезии.

МинПром

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