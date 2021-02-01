Франция призывает Германию отказаться от Северного потока-2 Министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России. Об этом Бон заявил в эфире радиостанции France Inter.



"Мы (в правительстве Франции) всегда говорили, что у нас огромные сомнения по этому проекту в этом контексте", - пояснил министр, передает Deutsche Welle.



На вопрос о том, означают эти слова призыв Германии отказаться от "Северного потока-2", Бон ответил: "Именно так, мы уже об этом говорили".



Бон также отметил, что европейские лидеры сейчас рассматривают возможность введения новых санкций против РФ на фоне подавления протестов, которые происходят в стране из-за отравления и ареста антикоррупционного активиста и оппозиционного лидера Алексея Навального. В минувшее воскресенье тысячи россиян вышли на улицы, несмотря на запрет властей. Более 5 тыс. человек при этом были задержаны.



"Санкции уже вводились, мы можем сделать это (снова), но мы должны четко понимать, что их не будет достаточно", - добавил Бон.



По его словам, еще одной опцией, которая рассматривается, является "Северный поток-2". При этом министр добавил, что это должно быть решением Германии, ведь газопровод прокладывают именно в ФРГ.



В свою очередь официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что ФРГ придерживается своей позиции по "Северному потоку 2", несмотря на призывы Франции остановить проект.



"В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", - сказал Бургер.



По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока-2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил он.



24 января российское судно "Фортуна" против которого США ввели санкции, возобновило строительство газопровода в водах Дании. Ожидается, что "Фортуна" завершит работы в датских водах до середины последней недели мая, а затем начнет укладывать трубы в водах Германии, где строительство продлится до июня.



Строительство трубопровода, кроме Франции, критикует ряд других государств Европы, в частности Польша, Литва и Украина. В то же время против проекта выступает и ряд немецких политиков.



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