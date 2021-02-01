Южный ГОК закрыл аглофабрику Южный горно-обогатительный комбинат ликвидировал агломерационный передел после консервации доменного цеха ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ) вследствие ремонта с конца октября-2019 по май-2020 и последующего перехода завода на использование железорудного агломерата Богдановской аглофабрики Покровского ГОКа.



Согласно пресс-релизу ЮГОКа в понедельник, наблюдательный совет предприятия утвердил закрытие производства еще в сентябре 2020 года, а в феврале 2021 года подрядная организация приступит к демонтажу оборудования, зданий и сооружений.



"Агломерационный цех прекратил выпуск железорудного сырья в октябре 2019 года. Причина – консервация доменного передела на Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95% выпущенного агломерата. С учетом долгосрочных планов развития набсовет комбината решил не возобновлять работу цеха", - констатируется в пресс-релизе.



При этом отмечается, что предприятие сохранило трудовой коллектив - сотрудников перевели на работу в другие структурные подразделения.



На решение об остановке цеха повлияла также техногенная нагрузка аглопроизводства на окружающую среду - после закрытия цеха комбинат на 96% сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу - пыли, оксида углерода, диоксида азота и серы.



"В будущем на месте аглоцеха планируется построить фабрику окомкования. Цель – выпуск DR окатышей с содержанием железа более 67%. Сырье пользуется спросом у металлургов, поскольку используется в выплавке стали, минуя доменный передел", - уточняется в пресс-релизе.



В свою очередь генеральный директор ЮГОКа Константин Федин отметил, что ликвидация агломерационного передела на ЮГОКе - в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к европейским экологическим стандартам.



"Важно, чтобы предприятие выпускало высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей природной среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого предприятия", - подчеркнул топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.



Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.



Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.



МинПром



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