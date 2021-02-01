Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Правительство рассматривает возможность ослабления карантина

01.02.21 15:42
печать
размер текста:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в некоторых регионах Украины с положительной динамикой заболевания на коронавирус рассматривается возможность ослабления карантина до уровня желтой и зеленой зон.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослаблений карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - заявил премьер во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского.

По словам Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных на коронавирус в Украине опустилась ниже 200 тысяч.

Шмыгаль добавил, что уменьшение количества больных на COVID-19 в официальной статистике связано с тем, что люди самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния.

Премьер отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и экспресс-тестов - 34 600 по сравнению с 20 тысячами позапрошлой неделе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:39
В Украине увеличился объем выполненных стройработ
17:14
Франция призывает Германию отказаться от Северного потока-2
16:59
На индийской АЭС смонтировано оборудование Электротяжмаша
16:15
Южный ГОК закрыл аглофабрику
15:12
ДТЭК Киевские электросети направит 645 млн грн на развитие инфраструктуры
15:01
Украинский бизнес настроен пессимистично
14:52
Профицит платежного баланса Украины упал втрое
14:33
Государственный Укрэксимбанк гордится своей убыточностью
14:17
Страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине
14:09
Запасы угля на украинских ТЭС в два раза ниже нормы
13:54
В феврале Украина будет получать электроэнергию из России
13:39
Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты как в Польше
13:34
Принятие законопроекта о выбросах приведет к остановке заводов - мнение
13:14
Предприятия Метинвеста по итогам 2020 года увеличили выплавку стали на 9%
12:53
С 1 февраля в Украине действуют новые тарифы на газ
12:36
Акции Ferrexpo дешевеют третью неделю подряд
12:17
ЕС заволновался из-за поставок электроэнергии с Белорусской АЭС
11:53
В Китае назвали санкции против инвесторов Мотор Сич варварским грабежом
11:34
Норвегия избавляется от акций нефтяных компаний
11:27
Украине нужно изучить содержание дискуссии экспертов Давосского форума
29.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!