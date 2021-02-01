Украинский бизнес настроен пессимистично Бизнес существенно ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности в ответ на усиление карантинных мероприятий на фоне традиционного снижения деловой активности в начале года. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который ежемесячно рассчитывает Национальный банк, сообщает пресс-служба регулятора.



Так, в январе 2021 года он составлял 37,6 по сравнению с 45,5 в декабре. Ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов) одиннадцатый месяц подряд, с марта 2020 года.



В январе предприятия всех секторов существенно ухудшили ожидания относительно результатов своей деятельности. Предприятия сферы торговли сильно ощутили последствия усиления противоэпидемических ограничений на фоне традиционного снижения активности в первый месяц года. Они стремительно ухудшили свои ожидания по объемам товарооборота и экономических результатов: в январе секторный индекс составил 33,3 по сравнению с 48,5 в декабре.



Предприятия сферы услуг также усилили негативные оценки своих экономических перспектив, ожидая из-за введения локдауна сокращение объемов как предоставляемых услуг, так и новых заказов. Индекс сектора снизился до 39,7 с 45,3 в декабре.



Продолжалось ухудшение оценок предприятий промышленности: секторный индекс в январе снизился до 38,6 с 44,6 в декабре. Промышленники значительно ухудшили ожидания по объемам произведенной продукции и количеству новых заказов, а также оценки запасов и цен на сырье и материалы.



Самые низкие оценки остаются у предприятий строительства (строительства жилья). Так, индекс сектора в январе снизился до 33,1 после незначительного улучшения до 39,1 в декабре. Строители ожидают стремительного сокращения объемов строительства и новых заказов с одновременным ростом стоимости услуг подрядчиков и ухудшением их доступности.



Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне роста цен на сырье и цен поставщиков, а также настроены на дальнейшее уменьшение численности своих работников.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



