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Принятие законопроекта о выбросах приведет к остановке заводов - мнение

01.02.21 13:34
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Принятие законопроекта о выбросах №4167 приведет, в том числе и к закрытию промышленных предприятий в Украине. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"У нас есть проект, который обязывает украинские предприятия модернизироваться до европейских нормативов. Причем сделать это нужно в крайне сжатые сроки, потратив сотни миллионов долларов. Еще раз: нашим фабрикам и заводам предлагают за полтора-три года сделать то, что европейцы начали делать 30 лет назад (и еще не закончили, кстати). Причем нашей промышленности предлагают потратить на это свои деньги (которых нет), в отличие от все тех же европейских предприятий – которые распоряжались миллиардами, выданными из госбюджета", - отметил нардеп.

М.Магомедов отметил, что согласно законопроекту, промышленность, которая не обновится, или заплатит огромные штрафы, или просто закроется. "Есть, впрочем, третий вариант – перенести производство в страны, где к бизнесу относятся по-человечески, а не выставляя требования, которые невозможно выполнить, чтобы просто содрать штрафы. Я уже слышал от нескольких людей готовность закрывать производство. И мне эти звоночки очень не нравятся – потому что каждое закрытое предприятие – это десятки тысяч людей, которые останутся без работы. И все меньше денег в бюджеты всех уровней", - сказал он.

Также М.Магомедов обратил внимание на тот факт, что согласно законопроекту предприятие может получить отсрочку от экомодернизации с разрешения Министерства экологии. Однако, по его мнению, реализация данного положения приведет к росту коррупции в Украине.

"Неудивительно, что против этого проекта высказались все, включительно с европейцами и "американцами. Все говорят одно и то же: требования законопроекта невозможно выполнить, он создает коррупционные риски и должен быть доработан. Но ничто не остановит наших доблестных экологов, когда они буквально слышат шелест купюр", - подчеркнул политик.

М.Магомедов напомнил, что сегодня миллиарды гривен эконалога, попав в госбюджет, тратятся неизвестно на что, а у предприятий денег хватает только на то, чтобы выплатить зарплаты работникам и не допустить массовых сокращений. "Складывается впечатление, что на самом деле Минэкологии не нужно, чтобы предприятия модернизировались. А нужно, чтобы они продолжали платить штрафы. И ходили на ковер "договариваться" об отсрочке требований, выполнить которые все равно нереально", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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