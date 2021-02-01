Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украине нужно изучить содержание дискуссии экспертов Давосского форума

01.02.21 11:27
печать
размер текста:

Украинской власти следует очень внимательно изучить содержание дискуссии экспертов Давосского форума. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Для нашей страны есть хорошие возможности получить не только финансовую помощь на преодоление последствий карантинного кризиса, но и дополнительные инвестиции в экономику", - сказал он.

Как известно, из-за пандемии экономический форум в Давосе перенесли на май 2021 года. При этом организаторы сменили геолокацию на Сингапур. До этого было решено провести онлайн-сессии для обсуждения глобальных экономических проблем и трендов.

Одним из главных вызовов мировой экономики эксперты считают неопределенность с вакцинацией. Многие страны сделали на нее ставку, однако появление новых штаммов COVID-19 может изменить ситуацию, поскольку из-за них растет число ежедневных инфекций.

"Скорее всего, неопределенность с восстановлением мировой экономики сохранится до тех пор, пока вакцинация не станет массовой, и мир не получит коллективный иммунитет. При этом темпы вакцинации могут оказаться ниже, чем планировалось, так как бедные страны имеют ограниченный доступ к вакцинам", - отмечает Д.Шпенов.

По его мнению, следующим глобальным вызовом может стать необходимость поддерживать малый и средний бизнес в странах с низкими доходами. Власти Китая планируют переориентировать макроэкономическую политику на максимизацию занятости и рост потребления. ЕС создаст фонд объемом 750 млрд евро для поддержки стран, пострадавших от кризиса. G20 еще летом 2020 года дал право 73 странам временно прекратить выплаты по внешним долгам.

Все активнее на глобальную повестку дня выносится вопрос о дополнительном налогообложении тех, кто получил огромную экономическую выгоду от пандемии. В первую очередь речь идет о глобальном налоге на технологических гигантов, который может вступить в силу весной этого года. Новое руководство Минфина США уже поддержало эту инициативу.

"Неравенство стран в экономическом развитии также считается одним из вызовов мировой экономики. За последние 20 лет развивающиеся страны обеспечили треть мирового экономического роста. По мнению экспертов, они имеют наибольший потенциал роста в ближайшие несколько десятилетий. Инвестирование в экономику этих стран будет не только выгодным для инвесторов, но и поможет странам быстрее преодолеть последствия пандемии", - отмечает Д.Шпенов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:34
Норвегия избавляется от акций нефтяных компаний
11:17
Японская Showa Denko решила продать активы своего алюминиевого подразделения
10:54
ArcelorMittal инвестирует 13 млн евро в производство электротехнической стали
10:35
Цены на нефть пошли вверх, так как избытка предложения ждать не стоит
10:14
Danieli построит в Бангладеш завод с технологией непрерывного производства проката
09:59
Украина может выиграть, если США и ЕС договорятся по стали - Магомедов
09:30
Крупнейшие нефтяные компании США обсуждали возможное слияние
09:18
Зеленский не позволит китайцам купить Мотор Сич
08:58
Evraz в 2020 году сократил выплавку стали на 1,3%
08:09
Объем мирового госдолга приблизился к отметке в 100% ВВП
29.01.21
18:01
В Германии назвали блокирование Северного потока-2 политически неверным
17:51
Зеленский поручил Шмыгалю модернизировать старые электросети
17:34
Евросоюз готов освободить от пошлин американский импорт стали
17:16
Казначейство похвасталось расходами госбюджета ниже запланированных
16:52
НБУ предрекает украинской экономике быстрое восстановление
16:37
Тарута заявил, что российский ВЭБ банкротит ИСД
16:14
В Минэнерго объяснили причины нехватки угля на государственных ТЭС
15:48
Нафтогаз намерен закупиться газом в Европе на 80 млн евро
15:35
Беларусь повысила тариф на транспортировку российской нефти
15:12
В Раде решили рассказать украинцам о зарплате руководителей госпредприятий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!