Украине нужно изучить содержание дискуссии экспертов Давосского форума Украинской власти следует очень внимательно изучить содержание дискуссии экспертов Давосского форума. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Для нашей страны есть хорошие возможности получить не только финансовую помощь на преодоление последствий карантинного кризиса, но и дополнительные инвестиции в экономику", - сказал он.



Как известно, из-за пандемии экономический форум в Давосе перенесли на май 2021 года. При этом организаторы сменили геолокацию на Сингапур. До этого было решено провести онлайн-сессии для обсуждения глобальных экономических проблем и трендов.



Одним из главных вызовов мировой экономики эксперты считают неопределенность с вакцинацией. Многие страны сделали на нее ставку, однако появление новых штаммов COVID-19 может изменить ситуацию, поскольку из-за них растет число ежедневных инфекций.



"Скорее всего, неопределенность с восстановлением мировой экономики сохранится до тех пор, пока вакцинация не станет массовой, и мир не получит коллективный иммунитет. При этом темпы вакцинации могут оказаться ниже, чем планировалось, так как бедные страны имеют ограниченный доступ к вакцинам", - отмечает Д.Шпенов.



По его мнению, следующим глобальным вызовом может стать необходимость поддерживать малый и средний бизнес в странах с низкими доходами. Власти Китая планируют переориентировать макроэкономическую политику на максимизацию занятости и рост потребления. ЕС создаст фонд объемом 750 млрд евро для поддержки стран, пострадавших от кризиса. G20 еще летом 2020 года дал право 73 странам временно прекратить выплаты по внешним долгам.



Все активнее на глобальную повестку дня выносится вопрос о дополнительном налогообложении тех, кто получил огромную экономическую выгоду от пандемии. В первую очередь речь идет о глобальном налоге на технологических гигантов, который может вступить в силу весной этого года. Новое руководство Минфина США уже поддержало эту инициативу.



"Неравенство стран в экономическом развитии также считается одним из вызовов мировой экономики. За последние 20 лет развивающиеся страны обеспечили треть мирового экономического роста. По мнению экспертов, они имеют наибольший потенциал роста в ближайшие несколько десятилетий. Инвестирование в экономику этих стран будет не только выгодным для инвесторов, но и поможет странам быстрее преодолеть последствия пандемии", - отмечает Д.Шпенов.



МинПром



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