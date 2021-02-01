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Профицит платежного баланса Украины упал втрое

01.02.21 14:52 , РБК Украина
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Сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом 2,0 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем в 2019 году (6,0 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, профицит текущего счета платежного баланса в 2020 году составил 6,6 млрд долларов (4,1% от ВВП) по сравнению с дефицитом в 4,1 млрд долларов (2,7% от ВВП). Пандемия COVID-19 существеннее повлияла на импорт товаров и услуг, который сократился на 18,1% (в 2019 году рост составил 7,8%). Однако сокращение экспорта товаров и услуг составило всего 4,6% (в 2019 году рост составлял 7,4%).

Экспорт товаров за год уменьшился на 2,0% (в 2019 году вырос на 6,3%) и составил 45,2 млрд долларов. Основным фактором сокращения стало уменьшение экспорта черных и цветных металлов на 12,1% (в 2019 году - 12,3%). Однако увеличился экспорт минеральных продуктов на 12,7% (в 2019 году - 13,4%), в частности руд - на 23,3% (в 2019 году - 18,5%)

Импорт товаров за год уменьшился на 14,7% (в 2019 году вырос на 7,7%), его объемы составили 51,5 млрд долларов. Импорт сократился преимущественно за счет падения энергетического импорта в 1,7 раза (в 2019 году - на 7.3%). Также снизился неэнергетический импорт - на 8,1% (в 2019 году возрос на 12,3%).

Профицит торговли услугами вырос до 4,6 млрд долларов (в 2019 году - 1,8 млрд долларов) за счет более высоких темпов сокращения импорта услуг (в 1,5 раза - до 10,8 млрд долларов), чем их экспорта (на 11,6% - до 15,4 млрд долларов). Основным фактором снижения импорта услуг стало сокращение расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (в 1,8 раза).

Чистое кредитование внешнего мира в 2020 году (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило 6,6 млрд долларов (за 2019 год чистое заимствование составило 4,1 млрд долларов).

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составил 4,6 млрд долларов (в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов) и обуславливался преимущественно операциями частного сектора.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций в 2020 году оценен в 420 млн долларов (в том числе отрицательные реинвестированные доходы оценены в 1,2 млрд долларов). В 2019 году чистый приток составил 5,2 млрд долларов (из них 3,3 млрд долларов - реинвестирование доходов).

Напомним, по данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину по 2020 год оценивается в 420 млн долларов. В 2019 году чистый приток составил 5,2 млрд долларов.

МинПром

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