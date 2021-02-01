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Государственный Укрэксимбанк гордится своей убыточностью

01.02.21 14:33 , uaprom.info
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Убыток государственного Укрэксимбанка по итогам 2020 года достиг 5,6 млрд грн, заявил председатель правления банка Евгений Мецгер.

"Только те, кто полностью были "в процессе", понимают, что на самом деле стоит за этой цифрой. Они заслуженно будут гордиться этим показателем, осознавая свою ответственность никогда и ни за что больше к нему не возвращаться", – отметил Е.Мецгер.

По данным главы Укрэксимбанка, по итогам 2020 года расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн. При этом чистый операционный доход составил около 2 млрд грн.

Укрэксимбанк – наиболее убыточный банк в Украине. По данным НБУ, за январь-ноябрь 2020 года, убыток Укрэксимбанка составил порядка 3,7 млрд грн.

МинПром

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