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В феврале Украина будет получать электроэнергию из России

01.02.21 13:54 , Интерфакс Украина
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Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".

ООО "НЭК" принадлежит Александру Притыке - бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрия Фирташа. До газового бизнеса А.Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy.

По данным "Интерфакс-Украина", Бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" - ритейлере и операторе магазинов ”Вопак" и "Пакко" в Западной Украине.

Напомним, с 3 января 2021 г. Украина начала импорт из Белорусской АЭС, построенной на деньги России на севере Беларуси. Благодаря поставка в Украину АЭС впервые вышла на полную мощность.

В январе 2021 года из Беларуси в Россию было поставлено свыше 200 млн кВт час, что эквивалентно работе одного энергоблока Ровенской АЭС в течение почти месяца.

27 января энергетический комитет парламент одобрил законопроект о запрете импорта из России и Беларуси.

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