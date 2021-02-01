В феврале Украина будет получать электроэнергию из России Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".



Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".



ООО "НЭК" принадлежит Александру Притыке - бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрия Фирташа. До газового бизнеса А.Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy.



По данным "Интерфакс-Украина", Бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" - ритейлере и операторе магазинов ”Вопак" и "Пакко" в Западной Украине.



Напомним, с 3 января 2021 г. Украина начала импорт из Белорусской АЭС, построенной на деньги России на севере Беларуси. Благодаря поставка в Украину АЭС впервые вышла на полную мощность.



В январе 2021 года из Беларуси в Россию было поставлено свыше 200 млн кВт час, что эквивалентно работе одного энергоблока Ровенской АЭС в течение почти месяца.



27 января энергетический комитет парламент одобрил законопроект о запрете импорта из России и Беларуси.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



