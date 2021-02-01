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Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты как в Польше

01.02.21 13:39 , Фокус
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Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в декабре 2020 года зарплаты увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 14,2 тыс. грн. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, перечисляя экономические достижения за прошлую неделю.

Кроме того, премьер-министр поделился амбициозными планами на ближайшие 10 лет.

"Важнейшая задача, которую ставит правительство, – это до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", – говорится в публикации.

Данные Госслужбы статистики не сильно отличаются от информации главы кабмине. По состоянию на декабрь прошлого года реальная зарплата в Украине указана на уровне 14 179 грн. Однако, с учетом инфляции на самом деле зарплата была выше только на 0,1%.

Если перевести нынешнюю зарплату украинца в евро, она составляет всего 416,3 евро. В то же время в Польше и Словакии, на которые равняется премьер-министр, уровень зарплаты, по данным сайта Eurostat, составляет 1114 евро и 1258 евро соответственно.

На сайте Минфина опубликована таблица средней зарплаты по Украине в 2020 году, которая редко превышала показатель в 11, а тем более в 12 тыс. грн и лишь в Киеве составила 17582 на декабрь прошлого года.

Ранее Д.Шмыгаль пообещал, что уже в январе 2021 года зарплаты учителей вырастут на 20%. Он рассказал, что правительство віделило на оплату труда педагогов почти 100 млрд грн.

МинПром

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