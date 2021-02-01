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Предприятия Метинвеста по итогам 2020 года увеличили выплавку стали на 9%

01.02.21 13:14 , Металлургпром
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Metinvest B.V., материнская компания вертикально интегрированной группы горно-металлургических компаний ("Метинвест"), в пятницу объявила результаты операционной деятельности за 4-й квартал и 12 месяцев, завершившиеся 31 декабря 2020 года.

Согласно опубликованным данным, металлургические заводы компании по итогам 2020 года увеличили выплавку стали на 9% по сравнению с 2019 годом – до 8,268 миллиона тонн, чугуна - на 7%, до 8,475 миллиона тонн, общее производство кокса - на 3%, до 4,808 млн тонн.

Производство стали в "Метинвесте" выросло в основном, благодаря увеличению производства на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММКИ) на 512 тыс. тонн из-за перераспределения чугуна в пользу производства стали. Рост производства на Азовстали на 178 тыс. тонн вызван увеличением производства чугуна в результате запуска высокопроизводительной доменной печи №3 после капитального ремонта с модернизацией в июне 2019 года, а также планового капитального ремонта доменной печи №2 в 4-м квартале 2019 года.

В "Метинвесте" сообщили, что в 2020 году производство готовой металлопродукции выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом – до 5,833 млн тонн.

Производство плоского проката увеличилось на 132 тыс. тонн – до 4,809 млн тонн – в основном, из-за увеличения производства горячекатаного рулона благодаря запуску стана 1700 на ММК после проведения реконструкции и наличия устойчивого спроса на рынке на этот продукт, а также увеличения производства холоднокатаного проката благодаря увеличению портфеля заказов, что полностью компенсировало снижение производства горячекатаного толстого листа.

Производство длинного проката выросло на 80 тыс. тонн – до 794 тыс. тонн – в основном, благодаря увеличению портфеля заказов на арматуру, в том числе производство рельсовой продукции выросло на 30 тыс. тонн – до 79 тыс. тонн – на фоне увеличения заказов от украинских железных дорог. Производство трубной продукции снизилось на 4 тыс. тонн – до 151 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Метинвест" в 2019 году увеличил выплавку стали на 3% по сравнению с 2018 годом – до 7,578 млн тонн, снизив при этом выпуск чугуна также на 3% - до 7,928 млн тонн, а общее производство кокса - на 11%, до 4,667 млн тонн.

Метинвест является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов, и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

МинПром

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