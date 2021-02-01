С 1 февраля в Украине действуют новые тарифы на газ В связи с тем, что Кабмин зафиксировал цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны/куб. м с февраля до апреля, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" снизила на февраль 2021 года цену на природный газ для населения на 5%, или на 0,36 гривен/куб. м, до 6,86 гривны/куб. м (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки) по сравнению с январем, тогда как ранее сообщалось, что Кабмин хочет зафиксировать цены на газ на год.



Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українські Новини.



"В феврале в рамках тарифного плана "месячный" цена голубого топлива - 6,86 грн/куб. м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", – говорится в сообщении компании.



Согласно сообщению, для клиентов, которые оформили тарифный план "годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 гр, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.



Также консультационный центр "ГазПравда" заявляет, что цена на газ для населения на февраль составляет 6,79-6,99 грн/куб. м.



Согласно данным "ГазПравды", самую низкую цену на газ в размере 6,79 грн/куб. м предложила компания Megawatt.



Также ООО "Агросинтез Трейдинг" установила цену в 6,88 гривен/куб. м газа на февраль, компания "Энергетические ресурсы Украины" установила цену в 6,9 грн/куб. м газа, ООО "Газ АП" установила цену в 6,94 грн/куб. м газа, компания ETG установила цену в 6,98 гривен/куб. м газа.



Остальные компании оставили цену газа на зафиксированном Кабинетом Министров уровне в 6,99 грн/куб. м газа.



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