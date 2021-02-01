Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Акции Ferrexpo дешевеют третью неделю подряд

01.02.21 12:36 , Украинские новости
печать
размер текста:

Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Горишние Плавни, Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) продолжили падение третью неделю подряд и с 25 по 29 января снизились на 7,3%, или на 0,222 фунта стерлингов за акцию, до 2,822 фунта стерлингов/акция.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 25 января акции компании котировались на уровне 3,044 фунта стерлингов, после чего 26 января котировки акций снизились до 3,03 фунта стерлингов и 27 января - до 2,856 фунта стерлингов, при этом 28 января они повысились до 2,934 фунта стерлингов, а 29 января - снизились до 2,822 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 0,3% (по сравнению с уровнем котировок 31 декабря 2020 года - 2,83 фунта стерлингов).

Как сообщали Українськi Новини, котировки акций Ferrexpo продолжили падение вторую неделю подряд и с 18 по 22 января снизились на 5%, или на 0,164 фунта стерлингов за акцию, до 3,124 фунта стерлингов/акция.

С 31 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года котировки акций Ferrexpo повысились на 78%, или на 1,24 фунта стерлингов, до 2,83 фунта стерлингов за акцию.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом Ferrexpo увеличила производство окатышей на 6,6%, или на 699 тыс. тонн, до 11,218 млн тонн.

В январе-июне 2020 года компания сократила прибыль на 7,6%, или на 20,443 млн долларов до 249,908 млн долларов, сократив выручку на 1,4%, или на 11,28 млн долларов до 775,831 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo увеличила прибыль на 20,3%, или на 68,072 млн долларов до 403,293 млн долларов, увеличив выручку на 18,3%, или на 232,694 млн долларов до 1 506,724 млн долларов.

Мажоритарным акционером группы Ferrexpo является бизнесмен Константин Жеваго.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:14
Предприятия Метинвеста по итогам 2020 года увеличили выплавку стали на 9%
12:53
С 1 февраля в Украине действуют новые тарифы на газ
12:17
ЕС заволновался из-за поставок электроэнергии с Белорусской АЭС
11:53
В Китае назвали санкции против инвесторов Мотор Сич варварским грабежом
11:34
Норвегия избавляется от акций нефтяных компаний
11:27
Украине нужно изучить содержание дискуссии экспертов Давосского форума
11:17
Японская Showa Denko решила продать активы своего алюминиевого подразделения
10:54
ArcelorMittal инвестирует 13 млн евро в производство электротехнической стали
10:35
Цены на нефть пошли вверх, так как избытка предложения ждать не стоит
10:14
Danieli построит в Бангладеш завод с технологией непрерывного производства проката
09:59
Украина может выиграть, если США и ЕС договорятся по стали - Магомедов
09:30
Крупнейшие нефтяные компании США обсуждали возможное слияние
09:18
Зеленский не позволит китайцам купить Мотор Сич
08:58
Evraz в 2020 году сократил выплавку стали на 1,3%
08:09
Объем мирового госдолга приблизился к отметке в 100% ВВП
29.01.21
18:01
В Германии назвали блокирование Северного потока-2 политически неверным
17:51
Зеленский поручил Шмыгалю модернизировать старые электросети
17:34
Евросоюз готов освободить от пошлин американский импорт стали
17:16
Казначейство похвасталось расходами госбюджета ниже запланированных
16:52
НБУ предрекает украинской экономике быстрое восстановление
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!