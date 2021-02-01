Акции Ferrexpo дешевеют третью неделю подряд Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Горишние Плавни, Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) продолжили падение третью неделю подряд и с 25 по 29 января снизились на 7,3%, или на 0,222 фунта стерлингов за акцию, до 2,822 фунта стерлингов/акция.



Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.



Согласно им, 25 января акции компании котировались на уровне 3,044 фунта стерлингов, после чего 26 января котировки акций снизились до 3,03 фунта стерлингов и 27 января - до 2,856 фунта стерлингов, при этом 28 января они повысились до 2,934 фунта стерлингов, а 29 января - снизились до 2,822 фунта стерлингов.



Сделки совершались на протяжении недели.



С начала года котировки акций компании снизились на 0,3% (по сравнению с уровнем котировок 31 декабря 2020 года - 2,83 фунта стерлингов).



Как сообщали Українськi Новини, котировки акций Ferrexpo продолжили падение вторую неделю подряд и с 18 по 22 января снизились на 5%, или на 0,164 фунта стерлингов за акцию, до 3,124 фунта стерлингов/акция.



С 31 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года котировки акций Ferrexpo повысились на 78%, или на 1,24 фунта стерлингов, до 2,83 фунта стерлингов за акцию.



В 2020 году по сравнению с 2019 годом Ferrexpo увеличила производство окатышей на 6,6%, или на 699 тыс. тонн, до 11,218 млн тонн.



В январе-июне 2020 года компания сократила прибыль на 7,6%, или на 20,443 млн долларов до 249,908 млн долларов, сократив выручку на 1,4%, или на 11,28 млн долларов до 775,831 млн долларов.



В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo увеличила прибыль на 20,3%, или на 68,072 млн долларов до 403,293 млн долларов, увеличив выручку на 18,3%, или на 232,694 млн долларов до 1 506,724 млн долларов.



Мажоритарным акционером группы Ferrexpo является бизнесмен Константин Жеваго.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



