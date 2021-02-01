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Японская Showa Denko решила продать активы своего алюминиевого подразделения

01.02.21 11:17 , Металлоснабжение и сбыт
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Японская диверсифицированная компания Showa Denko сообщила о намерении продать большую часть активов своего алюминиевого подразделения американской фирме по управлению активами Apollo Global Management, занимающейся сделками с частными ценными бумагами.

Стоимость сделки оценивается примерно в 50 млрд иен (482 млн долл.). Ее предполагается завершить к июню текущего года.

В 2019 г. доходы алюминиевого подразделения Showa Denko составили 935 млн долл. На заводах в Японии и Китае оно производит фольгу из алюминия высокой чистоты для электронных компонентов, а также баночную ленту. Также в его состав входит предприятие по выпуску алюминиевых компонентов для автомобилестроения, но оно как раз остается в составе Showa Denko.

Продажа активов проводится в рамках реструктуризации. В 2019 г. компания приобрела за 9,2 млрд долл. производителя материалов для полупроводников, дисплеев и литийионных аккумуляторов Hitachi Chemical и теперь оптимизирует свой портфель активов.

Для Apollo, под управлением которой находятся активы на общую сумму 433 млрд долл., это первая подобная сделка после открытия офиса в Японии в 2018 г. Но японские СМИ отмечают, что в последние годы ряд американских инвестиционных компаний скупают активы местных фирм, оказавшихся в сложном финансовом положении.

МинПром

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