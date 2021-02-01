Украина может выиграть, если США и ЕС договорятся по стали - Магомедов Украина может увеличить экспорт стали в США если Вашингтон и Брюссель прекратят торговую войну. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что между Соединенными Штатами и Европейским Союзом действует система взаимных торговых ограничений. В период правления 45-го президента США Дональда Трампа американская администрация значительно усилила защиту против промышленной продукции из ЕС, что вызвало значительное охлаждение двусторонних отношений. С приходом в президентское кресло Джо Байдена появилась надежда на то, что протекционистские барьеры с обеих сторон будут ослаблены.



"Для этого есть серьезные экономические основания. В 2020 году экономика США и ЕС в значительной мере пострадала от последствий пандемии. Чтобы стимулировать рост экономики, стороны прибегли к масштабной финансовой помощи бизнесу и гражданам. Но этого может оказаться недостаточно для полноценного восстановления экономических позиций. Дополнительным стимулом для американского и европейского бизнеса может стать оживление двусторонних торговых отношений", - сказал М.Магомедов.



Как известно, сегодня между США и ЕС действуют взаимные пошлины на импорт стали в размере 25% таможенной стоимости. Первыми пошлину ввели в 2018 году Соединенные Штаты, в 2019 году Евросоюз дал зеркальный ответ. При этом импортные ограничения ЕС касаются не только США. После "закрытия" Трампом американского рынка стали, экспортеры со всего мира начали перенаправлять потоки в Европу. В результате в 2020 году объем импорта стали в ЕС вырос на 60%.



Первым "руку дружбы" протянул Европейский Союз, заявив о готовности освободить от пошлин американский импорт на общую сумму 3,4 млрд долл в том случае, если США пойдут навстречу и отменят 25%-ю импортную пошлину на сталь из ЕС. Американская сторона пока не ответила на предложение европейских партнеров.



"В чем, спросите вы, выгода для Украины, ведь украинская сталь на американском рынке занимает не более 0,5% от общего объема импорта? Во-первых, если стороны договорятся о послаблении торговых ограничений, мы сможем увеличить объемы экспорта металлопродукции через Европу. Во-вторых, если ЕС отменит или снизит пошлину на импорт стали, в том числе для других стран, наши металлурги получат шанс нарастить экспорт на европейский рынок", - считает нардеп.



"Важно помнить, что США и ЕС являются стратегическими партнерами Украины в политической и экономической сферах. Потепление отношений между ними, безусловно, откроет новые возможности для украинской дипломатии и бизнеса", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром





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