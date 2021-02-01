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ArcelorMittal инвестирует 13 млн евро в производство электротехнической стали

01.02.21 10:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация ArcelorMittal инвестирует 13 млн евро в свой французский завод по производству электротехнической стали Saint Chely d’Apcher с целью расширения сортамента и освоения специализированной высококачественной продукции для электромобилей.

Данное предприятие в настоящее время выпускает до 100 тыс. т проката в год. После ввода в строй новой линии непрерывного обжига в 2013 г. на нем было освоено производство iCARe — неориентированной (динамной) электротехнической стали, предназначенной, в первую очередь, для изготовления моторов для электромобилей.

Как сообщает ArcelorMittal, благодаря новым инвестициям завод увеличит выпуск электротехнической стали iCARe нового поколения. Ее использование, в частности, позволит изготовлять более компактные и легкие электромоторы, которые будут способствовать снижению веса машин.

Также ArcelorMittal относит к новому поколению электротехнической стали высокопрочные марки с пределом текучести 420 МПа, а также марку "Speed2 для высокоскоростных роторов электродвигателей.

МинПром

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