ArcelorMittal инвестирует 13 млн евро в производство электротехнической стали Корпорация ArcelorMittal инвестирует 13 млн евро в свой французский завод по производству электротехнической стали Saint Chely d’Apcher с целью расширения сортамента и освоения специализированной высококачественной продукции для электромобилей.



Данное предприятие в настоящее время выпускает до 100 тыс. т проката в год. После ввода в строй новой линии непрерывного обжига в 2013 г. на нем было освоено производство iCARe — неориентированной (динамной) электротехнической стали, предназначенной, в первую очередь, для изготовления моторов для электромобилей.



Как сообщает ArcelorMittal, благодаря новым инвестициям завод увеличит выпуск электротехнической стали iCARe нового поколения. Ее использование, в частности, позволит изготовлять более компактные и легкие электромоторы, которые будут способствовать снижению веса машин.



Также ArcelorMittal относит к новому поколению электротехнической стали высокопрочные марки с пределом текучести 420 МПа, а также марку "Speed2 для высокоскоростных роторов электродвигателей.



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