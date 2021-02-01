Цены на нефть пошли вверх, так как избытка предложения ждать не стоит Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.



Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.



Тем временем, Chevron Corp. намерена дождаться стабилизации ситуации с пандемией COVID-19, прежде чем возвращаться к плану наращивания добычи в Пермском бассейне.



"Мы поставили на паузу свой план, поскольку миру не нужны были дополнительные баррели нефти, и мы не хотели тратить капитал на увеличение поставок на и без того переполненный рынок, - заявил главный финансовый директор Chevron Пьер Бребер в интервью Bloomberg TV. - Однако ресурсы у нас есть, и есть возможности на случай формирования подходящих условий".



Соответствующие условия, вероятно, будут созданы не ранее второй половины текущего года или даже начала 2022 года, отметил Бребер.



Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в понедельник составила 55,46 долл. за баррель, что на 0,42 долл. (0,76%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 29 января эти контракты подешевели на 0,06 долл. (0,1%) - до 55,04 долл. за баррель.



Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла 52,47 долл. за баррель, что на 0,27 долл. (0,52%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы снизились в цене на 0,14 долл. (0,3%) - до 52,2 долл. за баррель.



За минувшую неделю Brent подорожала на 0,9%, WTI - подешевела на 0,1%. В январе цены контрактов выросли соответственно на 7,9% и 7,6%.



Перспективы спроса на нефть остаются неуверенными с учетом продолжающихся вспышек COVID-19 по всему миру.



Новая волна заболеваемости в Китае перед Новым годом по лунному календарю привела к снижению индексов деловой активности как в промышленном секторе, так и в сфере услуг в январе.



Среднесрочные перспективы спроса на нефть выглядят благоприятными, однако краткосрочные риски, связанные с коронавирусом и недостаточно быстрой вакцинацией сохраняются, отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.



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