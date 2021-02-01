Крупнейшие нефтяные компании США обсуждали возможное слияние Генеральные директоры американских нефтяных компаний Chevron и ExxonMobil Майу Вирт и Даррен Вудс вели переговоры о возможном объединении компании из-за ущерба, нанесенного пандемией коронавируса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, пишет "Коммерсант".



Они отметили, что переговоры носили предварительных характер, но представители компаний могут вернуться к ним в будущем.



Капитализация объединенной компании может превышать $350 млрд, а объем производства — составлять около 7 млн баррелей в сутки, оценивает WSJ. Если объединение Chevron и ExxonMobil состоится, компания станет второй нефтяной компанией мира по этим показателям после Saudi Aramco. При этом газета отмечает, что объединение крупнейших нефтяных компаний США может нести за собой антимонопольные и регуляторные риски.



Chevron и ExxonMobil — крупнейшие компании, ведущие свое начало от компании Standard Oil Джона Рокфеллера, которую в 1911 году признали монополией и разделили на 34 компании. Chevron была подразделением Standard Oil в Калифорнии, Exxon — в Нью-Джерси, Mobil — в Нью-Йорке.



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