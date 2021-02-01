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Danieli построит в Бангладеш завод с технологией непрерывного производства проката

01.02.21 10:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Крупнейшая в Бангладеше частная компания Bashundhara Group, чьи активы представлены в строительстве и ряде отраслей промышленности, заказала итальянской компании Danieli мини-завод, использующий технологию непрерывного производства проката MIDA.

Предприятие будет построено в индустриальном парке Mirsarai в районе г. Читтагонг. Его мощность составит 1 млн. т арматуры и катанки в год. Заявляется, что на нем будет установлена самая производительная одноручьевая МНЛЗ в мире.

Технология Danieli предусматривает непрерывную выплавку стали из металлолома в специальной 100-тонной печи Digimelter производительностью 150 тонн в час. Данная печь оснащена системами оптимизации электроснабжения и контроля качества металла, что позволяет осуществлять автоматическое управление плавкой.

Металл из печи попадает в одноручьевую МНЛЗ, которая формирует непрерывную квадратную заготовку со скоростью более 7 метров в минуту. Она поступает на 20-клетьевой прокатный стан с двумя линиями по выпуску арматуры и катанки.

Ввод нового завода в эксплуатацию запланирован на начало 2023 г.

МинПром

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