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Зеленский не позволит китайцам купить Мотор Сич

01.02.21 09:18
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Президент Украины Владимир Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич". Об этом глава государства заявил в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO.

"Никогда. Не у меня. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве - точно нет", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США, "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.

"Skyrizon – китайская государственная компания – и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, в конце ноября 2020 года Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

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