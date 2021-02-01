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Evraz в 2020 году сократил выплавку стали на 1,3%

01.02.21 08:58 , МеталлСервис
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По итогам 2020 года консолидированное производство стали у компании Evraz составило 13,63 млн. тонн. Снижение показателей в годовом соотношении - 1,3%. На долю российских металлургических предприятий в общем объёме пришлось 12,05 млн. тонн стали - на 0,8% больше к январю-декабрю 2019 года.

Объём продаж сократился на 3,1% до 13,062 млн. тонн. Реализация полуфабрикатов, в частности, выросла на 6,1% год к году до 6,183 млн. тонн - за счёт увеличения доли экспортных продаж квадратной и круглой заготовки в продуктовом портфеле на фоне снижения спроса в России вследствие пандемии COVID-19.

"Продажи готовой продукции снизились на 10,1% до 6,879 млн. тонн, что было обусловлено, прежде всего, продажей завода Palini e Bertoli в конце 2019 года, а также снижением объёмов продаж трубной продукции и листового проката в североамериканском дивизионе на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры, испытавшей воздействие пандемии коронавируса", - говорится в материалах металлургической компании.

МинПром

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