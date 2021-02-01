Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Объем мирового госдолга приблизился к отметке в 100% ВВП

01.02.21 08:09
печать
размер текста:

Объем государственного долга в мире поднялся к концу 2020 года до 97,6% ВВП по сравнению с 83,5% годом ранее, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.

Совокупная сумма долга в пересчете на доллары США составила $89,6 трлн. При этом в 2021 году прогнозируется подъем показателя до 99,5% ВВП, сообщает Интерфакс.

"Глобальные меры бюджетной поддержки в размере $14 трлн способствуют спасению жизней и сохранению средств к существованию, а также смягчают последствия пандемии для потребления и объема производства. В совокупности с экономическим спадом, который вызывает снижение доходов, подобная поддержка ведет к росту государственного долга и бюджетных дефицитов", - говорится в обзоре фонда.

В нем отмечается также, что критически важно уравновесить поддержку краткосрочного спроса в целях восстановления экономики с экономической устойчивостью в среднесрочной перспективе.

"Необходимо выработать надежные среднесрочные параметры бюджета и отлаженные стратегии консолидации, особенно в странах с высоким уровнем долга, поддерживаемые мерами, которые стимулируют экономический рост и социальную интеграцию. Объявление таких программ на раннем этапе может создать пространство для маневра в краткосрочной перспективе. Ключевым элементом таких стратегий будут налоговые реформы в целях стимулирования всеобъемлющего роста. Органам государственного управления также необходимо будет отслеживать бюджетные риски, которые, в случае их реализации, увеличат размер госдолга, а также управлять этими рисками", - сообщается в документе.

Особенно существенный подъем госдолга в прошлом году был зафиксирован в развитых странах, которые могут привлекать средства по низким процентным ставкам. Их задолженность повысилась до 123% на конец декабря со 105% в конце 2019 года. В 2021 году ожидается повышение до 125%.

Госдолг США в 2020 году почти достиг 129% ВВП против 108% годом ранее. МВФ прогнозирует дальнейший его рост в этом году, до 132,5% ВВП, с учетом двух масштабных пакетов финансовой помощи экономике страны на $2,2 трлн и $900 млрд.

Согласно прогнозу фонда, в большинстве стран в 2021 году произойдет снижение бюджетных дефицитов вследствие автоматического роста доходов и снижения расходов при восстановлении экономики, а также прекращения действия временных мер, связанных с пандемией COVID-19.

"Однако в отсутствие дополнительной бюджетной поддержки, помимо мер, включенных в бюджетные планы на 2021 год, прогнозируемое в этом году сокращение бюджетных расходов может замедлить восстановление экономики, темпы и масштабы которого остаются неопределенными. Вследствие повышенных уровней задолженности, валютных рисков и опасений по поводу снижения рейтингов и негативных реакций рынка в случае сохранения крупных дефицитов ожидается, что многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны ужесточат налогово-бюджетную политику в 2021 году", - отмечается в сообщении.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
В Германии назвали блокирование Северного потока-2 политически неверным
17:51
Зеленский поручил Шмыгалю модернизировать старые электросети
17:34
Евросоюз готов освободить от пошлин американский импорт стали
17:16
Казначейство похвасталось расходами госбюджета ниже запланированных
16:52
НБУ предрекает украинской экономике быстрое восстановление
16:37
Тарута заявил, что российский ВЭБ банкротит ИСД
16:14
В Минэнерго объяснили причины нехватки угля на государственных ТЭС
15:48
Нафтогаз намерен закупиться газом в Европе на 80 млн евро
15:35
Беларусь повысила тариф на транспортировку российской нефти
15:12
В Раде решили рассказать украинцам о зарплате руководителей госпредприятий
14:50
В ЕС назвали еще одно условие для получения Украиной транша
14:48
АМКУ разрешил Оптимал Трейд купить Днепровский меткомбинат
14:32
Закон о выбросах является игрой не в пользу промышленности – эксперт
14:12
В Украине задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 21,8%
13:53
На компенсации за отмену льготных тарифов на э/энергию выделили 1,4 млрд грн
13:33
Ford Motor решил выпускать свои автомобили в Китае
13:13
ArcelorMittal в очередной раз повысила стоимость горячекатаного рулона для стран ЕС
12:51
Мероприятия по энергосбережению позволили Азовстали сэкономить 15 млрд долл.
12:42
Искать голоса для назначения министров нужно не только в Слуге народа - мнение
12:34
НЛМК потребовала в суде взыскать более 100 млн долл. с U.S. Steel
28.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!