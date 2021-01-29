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Зеленский поручил Шмыгалю модернизировать старые электросети

29.01.21 17:51 , Интерфакс Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой заняться модернизацией старых электросетей после того, как почти 900 населенных пунктов было обесточено в Украине после повреждения электросетей в связи с непогодой, сообщается на сайте главы государства.

"Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получения соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может даровать сюрпризы, но мы должны быть готовы", - сказал В.Зеленский на совещании по ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных областях страны, возникшей в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом.

Во время встречи президента доложили о работах, которые осуществляются для обеспечения проезда на автомагистралях. Также на совещании обсудили вопрос с повреждением электросетей в связи с непогодой. Сейчас более 350 населенных пунктов остаются без электроснабжения, но идут активные работы, чтобы до конца суток эти проблемы были решены, говорится в сообщении.

Совещание прошло с участием министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, врио министра энергетики Юрия Витренко, представителей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Укравтодора.

Как сообщалось, в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) по состоянию на утро пятницы оставались обесточенными 358 населенных пункта в семи областях Украины. С начала непогоды подразделения ГСЧС отбуксировали более 900 автотранспортных средств и оказали помощь более 1,8 тыс человек, расчистили 750 км дорожного покрытия от снега.

МинПром

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