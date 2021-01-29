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Евросоюз готов освободить от пошлин американский импорт стали

29.01.21 17:34 , ГМК Центр
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Посол ЕС в США Ставрос Ламбринидис заявил о готовности Евросоюза освободить от пошлин американский импорт стали на сумму 3,4 млрд долл., если президент США Джо Байден отменит тарифы на импорт стали в размере 25%. Об этом сообщил Bloomberg.

"Мы хотим решать торговые споры с США быстро, эффективно и сейчас", – заявил С.Ламбринидис во время телефонного разговора, организованного Торговой палатой США.

По его словам, решение Дж.Байдена отменить тарифы на импорт стали из ЕС может стать толчком для развития многих секторов в обоих регионах.

Напомним, что США ввели тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС в 2018 году в соответствии с разделом 232 Закона США.

В то время как ЕС хочет договорится со Штатами об отмене защитных мер, правительство Великобритании в декабре заявило о намерении ввести тарифы на импорт стали и алюминия из США после Brexit. Британские власти намерены с помощью импортных тарифов защитить сталелитейную промышленность страны.

МинПром

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