В Минэнерго объяснили причины нехватки угля на государственных ТЭС Обвинения в адрес Министерства энергетики из-за дефицита угля на складах государственных ТЭС надуманные и безосновательные. Причиной резкого уменьшения запасов угля на складах в январе 2021 года стала задержка с ремонтной кампанией на атомных энергоблоках и увеличение потребления электроэнергии в IV квартале 2020 года.



Об этом сообщил заместитель министра энергетики Юрий Бойко в Facebook.



"Электронными СМИ и разнообразными мессенджерами в течение последних нескольких дней ширится ряд публикаций откровенно ложного характера... На самом деле причинами значительного срабатывания складов угля в ноябре - январе 2020 года были три фактора: задержка с выполнением НАЭК "Энергоатом", увеличение спроса, недостаточный объем поставки продукции из-за ситуации экономического характера", - пояснил замминистра



Задержка ремонта трех энергоблоков ЗАЭС, суммарной продолжительностью 150 суток привело к недоотпуску 3,3 млрд кВт ч, что эквивалентно 1,6 млн тонн дополнительно сожженного угля.



Увеличение спроса на электрическую энергию в ноябре-декабре 2020 года зафиксировано на уровне 1,79 млрд кВт ч, что эквивалентно около 0,86 млн тонн угля.



"Недостаточный объем поставки угольной продукции на склады ТЭС. В частности, только за январь 2021 отставание относительно плановых показателей структуры топлива составило 357 тыс. тон. Причины такой ситуации имеют прежде всего экономический характер и требуют отдельного обстоятельного объяснения уже за пределами данного сообщения", - добавил замминистра.



Публикации о том, что Минэнерго якобы сознательно занижало нормативы запасов угля на ТЭС, замминистра назвал "фейком", которые имеют заказной характер.



Напомним, 15 января 6 из 9 блоков Змиевской ТЭС "Центрэнерго" находились на аварийном ремонте из-за нехватки угля. Из-за этого НЭК "Укрэнерго" предупредило о риске ограничения электроснабжения, в результате благодаря увеличению производства на ТЭС и АЭС удалось избежать.



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