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Нафтогаз намерен закупиться газом в Европе на 80 млн евро

29.01.21 15:48 , Интерфакс Украина
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НАК "Нафтогаз Украины" намерен купить природный газ для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом на 80,4 млн евро, привлеченных у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках размещенных в 2019 году еврооблигаций.

Согласно сообщению НАК, финансируемые за счет кредитных средств ЕБРР контракты регулируются политикой и правилами закупок банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупки природного газа в странах ЕС.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в июле 2019 года разместил трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. и пятилетние еврооблигации на 600 млн долл. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить позиции в переговорах с российской компанией.

В 2020 году ЕБРР квалифицировал 17 компаний для участия в тендерах на закупку природного газа "Нафтогазом".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

МинПром

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