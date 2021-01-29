В Раде решили рассказать украинцам о зарплате руководителей госпредприятий Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях".



Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3952 в первом чтении проголосовали 282 народных депутата.



Документом предлагается обязать предприятия, в которых государству принадлежит более 50%, обнародовать информацию о принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя, лиц, которые постоянно или временно занимает должность члена исполнительного органа входит в состав наблюдательного совета хозяйственного общества.



По мнению авторов законопроекта, целью законопроекта является повышение прозрачности работы органов управления и должностных лиц госпредприятий.



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