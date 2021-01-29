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В Раде решили рассказать украинцам о зарплате руководителей госпредприятий

29.01.21 15:12 , Бизнес Цензор
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Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3952 в первом чтении проголосовали 282 народных депутата.

Документом предлагается обязать предприятия, в которых государству принадлежит более 50%, обнародовать информацию о принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя, лиц, которые постоянно или временно занимает должность члена исполнительного органа входит в состав наблюдательного совета хозяйственного общества.

По мнению авторов законопроекта, целью законопроекта является повышение прозрачности работы органов управления и должностных лиц госпредприятий.

МинПром

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