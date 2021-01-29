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АМКУ разрешил Оптимал Трейд купить Днепровский меткомбинат

29.01.21 14:48 , Интерфакс-Украина
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил крупной компании по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" приобрести целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

"Предоставлено разрешение ООО "Оптимал Трейд" (Киев) на приобретение активов в виде целостного имущественного комплекса ПАО "ДМК" (Каменское Днепропетровской обл.)", - такое решение принял АМКУ на заседании ведомства 28 января текущего года, сообщил комитет в пятницу.

Ранее акционеры ЧАО "Донецксталь-металлургический завод" переуступили ООО "Оптимал Трейд" права требования задолженности ПАО "ДМК" на общую сумму 8 млрд 175 млн 857,2 тыс. грн. Такое решение приняло внеочередное общее собрание акционеров ДМЗ 2 сентября 2020 года.

Кроме того, Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации – соответствующее постановление суд вынес 16 октября 2020 года, управляющим санацией назначен Алексей Сокол.

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ДМК в мае 2019 года. Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" - на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 года торговца металлами и металлическими рудами "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3 млрд грн в 2019 году в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

МинПром

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