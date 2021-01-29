В ЕС назвали еще одно условие для получения Украиной транша Одно из условий предоставления нового транша макрофинансовой помощи Украине от Европейского союза касается медицинских закупок. Все централизованные поставки должны осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Об этом в Twitter написал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.



Посол, в частности, отреагировал на статью Atlantic Council об обострении проблем Украины с вакцинацией из-за напряжения между Министерством здравоохранения и ГП "Медицинские закупки".



"Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - отметил М.Маасикас.



Отметим, на сайте Минздрава указано, что роль такого агентства выполняет ГП "Медицинские закупки Украины".



Напомним, что Минздрав и государственное предприятие "Медицинские закупки" обвинили друг друга в срыве закупки вакцины от COVID. В декабре министерство передало свои контакты по переговорам ГП и предприятие направило коммерческие предложения производителям.



Однако министр Максим Степанов обвинил его в срыве закупок и потребовал согласовывать с ним все шаги по сделке. Компания согласилась, направила ему варианты договоров с несколькими поставщиками, но перед Новым годом был одобрен только один - с украинской компанией "Лекхим" на поставку вакцины Sinovac.



"Медзакупки" заявили, что таким образом Степанов самостоятельно определил поставщика. И якобы без его вмешательства можно было добиться скидки на вакцину.



Скандал закончился тем, что закупать вакцину для Украины будут через международную компанию Crown Agents.



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