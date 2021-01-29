Закон о выбросах является игрой не в пользу промышленности – эксперт Законопроект о промышленных выбросах №4167, предложенный Министерством экологии, усилит давление на бизнес и может привести к остановке промышленности.



Об этом заявил президент Союза химиков Алексей Голубов.



"Принимаются законы, которые явно будут давить на бизнес... Все это игры какие-то, не в пользу бизнеса, и не в пользу экономики. Они не создают поле для того, чтобы пришел инвестор, а вводят драконовские меры. Все это приведет к тому, что остановятся те, кто еще работает - металлурги, цементники, химики. Вот к чему это приведет. Потому что и так работаем на грани убыточности", - рассказал С.Голубов.



По его словам, законопроект необходимо существенно доработать, и решать проблему выбросов комплексно.



"Нельзя вводить какие-то меры, которые заставят бизнес платить большие штрафные санкции, потому что мы не готовы к этому пока", - подчеркнул С.Голубов.



По его мнению, для обеспечения экомодернизации предприятий необходимо привлекать инвестиции, как это делали многие страны. И власть должна создать для этого благоприятные условия.



"Посмотрите, как Турция приняла ряд законодательных актов. И вот я сужу по химической отрасли. За 10 лет она существенно выросла - с тех пор, как они отнесли химическую отрасль к приоритетным. Ей дали некоторые преференции - площадки бесплатно, подключение газа, электроэнергии осуществляются за счет государства. Если заходит инвестор, на 5 лет освобождается от налога на прибыль. Если идет импортозамещение, освобождается от подоходного налога весь коллектив", - привел пример С.Голубов.



Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту, и они должны быть обязательно учтены при его доработке.



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