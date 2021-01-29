Искать голоса для назначения министров нужно не только в Слуге народа - мнение

Правительству следует заблаговременно обсуждать планируемые назначения со всеми фракциями и группами, а не только с партией власти. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.
Напомним, вчера Верховная Рада во второй раз не утвердила Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра, министра энергетики. "За" проголосовало 204 депутата. По итогам голосования, фракция "Слуга народа" поддержала Витренко всего 177 голосами из 208 присутствующих, "Довира" - 18. Девять голосов дали внефракционные. Другие фракции либо воздержались, либо голосовали против.
"Примечательно, что не все представители фракции "Слуга народа" поддержали Витренко. Это свидетельствует о том, что стабильного монобольшинства у партии власти уже нет. Все труднее собирать голоса, а по кадровым вопросам особенно", - отмечает Д.Шпенов.
"Будет ли Витренко в третий раз выдвигаться на пост министра энергетики пока непонятно. Вероятно, что без гарантий наличия голосов он вряд ли согласится. Но что бы не решил сам кандидат в будущем, министерство пока остается без полноценного руководителя. Я считаю, что в такой ситуации эффективно выполнять свои задачи невозможно. Стране нужны реформы, а министерству полномочный министр без приставки и.о.", - резюмировал Д.Шпенов.