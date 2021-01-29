Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ford Motor решил выпускать свои автомобили в Китае

29.01.21 13:33 , Интерфакс
печать
размер текста:

Американская Ford Motor начнет производить электрические кроссоверы Mustang Mach-E в Китае для местных покупателей, сообщается в пресс-релизе компании.

Продажи Mustang Mach-E китайского производства должны начаться до конца текущего года. Недавно продажи электромобиля стартовали в США, где цена на него начинается от 49,7 тыс. долл., Ford не раскрыл, по какой цене электромобиль будет продаваться на китайском рынке.

Mustang Mach-E в целом впечатлил критиков, однако некоторые сомневаются, что кроссовер стоит выпускать под брендом Mustang, который ассоциируется со спортивными двухдверными купе, отмечает The Wall Street Journal.

Продажи Ford в Китае в 2020 году выросли на 6,1% по сравнению с предыдущим годом – до 602,6 тыс. автомобилей. Однако это значительно меньше по сравнению с 1,27 млн автомобилей, которые компания продала в стране в 2016 году, который стал для Ford пиковым в Китае.

Ранее покупателям в Китае были доступны лишь дорогостоящие импортные автомобили Mustang. Запуск местного производства позволит Ford сэкономить на транспортных издержках и избежать таможенных пошлин.

В марте прошлого года Ford выпустила первые автомобили Lincoln китайского производства. В прошлом году продажи Lincoln в стране выросли на треть – до 61,7 тыс. единиц. Однако бренд остается слабым игроком на китайском рынке по сравнению с конкурентами из сегмента "люкс" - Cadillac производства General Motors Co, а также германскими Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG и Mercedes-Benz производства Daimler AG.

Около двух лет назад Ford запустила стратегию улучшения своих позиций на китайском рынке, которая заключается в назначении преимущественно китайского руководства в стране и разработке продукции, адаптированной ко вкусам местных покупателей.

Tesla Inc. в январе начала поставки покупателям электрических кроссоверов Model Y, произведенных в Китае. Это второй автомобиль, который компания выпускает на заводе в Шанхае.

Три китайских производителя электромобилей NIO Inc., Li Auto Inc. и XPeng Inc. в прошлом году также укрепили свои позиции в стране. Их продажи в Китае вместе составили 45 тыс. автомобилей. NIO недавно представила новый электрический седан, который станет четвертой моделью компании.

В ближайшие годы ожидается значительный рост продаж электромобилей в Китае. Согласно целям правительства страны, к 2025 году они должны составлять 5 млн электромобилей в год. В прошлом году в Китае было продано 1,11 млн электромобилей, или около 6% от общего числа проданных автомобилей, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:32
Закон о выбросах является игрой не в пользу промышленности – эксперт
14:12
В Украине задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 21,8%
13:53
На компенсации за отмену льготных тарифов на э/энергию выделили 1,4 млрд грн
13:13
ArcelorMittal в очередной раз повысила стоимость горячекатаного рулона для стран ЕС
12:51
Мероприятия по энергосбережению позволили Азовстали сэкономить 15 млрд долл.
12:42
Искать голоса для назначения министров нужно не только в Слуге народа - мнение
12:34
НЛМК потребовала в суде взыскать более 100 млн долл. с U.S. Steel
12:15
Зеленский подписал закон о санкциях против китайских инвесторов Мотор Сич
12:12
European Green Deal вынудил шведскую SSAB отказаться от покупки завода Tata Steel
11:51
США сократили импорт стали на 21%
11:35
Власти КНР будут способствовать сокращению производства стали
11:12
МВФ никак не решит, что делать с Украиной
10:54
Nucor подготовила к запуску линию цинкования горячекатаной полосы
10:43
Суд отклонил все иски против проведения собрания акционеров Мотор Сич
10:33
Мировое производство глинозема незначительно выросло
10:15
Украина и Молдова пересмотрят соглашение о свободной торговле
09:39
От правительства требуют раскрыть условия планируемой покупки французских локомотивов
09:24
В 2020 году Япония сократила экспорт стали на 5%
08:59
Тайваньская Yusco повышает цены на нержавейку
08:27
Реализация инвестпланов Укразализныци стимулирует развитие промышленности
28.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!